Новосибирец в берцах и камуфляжной куртке пропал в Ленинском районе
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 52-летнего Игоря Борисовича Жлудко. В воскресенье, 2 декабря мужчина вышел из дома в Ленинском районе и пропал.
— Приметы: рост пропавшего около 175-180 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы: седые, волнистые. В день пропажи был одет в куртку камуфляжной расцветки, темно-зеленые штаны-ватник, на ногах черные берцы, — говорится в ориентировке.
Из особых примет отмечают, что у мужчины косит правый глаз.
Всех, кто может знать о том, где сейчас находится Игорь Жлудко, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
О мужчине ничего не известно уже 3 дня. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".