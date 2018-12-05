2018-12-05T07:35:18+03:00
Общество

Новосибирец в берцах и камуфляжной куртке пропал в Ленинском районе

О местонахождении новосибирца ничего не известно с выходных
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец пропал в воскресенье, 2 декабря. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Новосибирец пропал в воскресенье, 2 декабря. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 52-летнего Игоря Борисовича Жлудко. В воскресенье, 2 декабря мужчина вышел из дома в Ленинском районе и пропал.

— Приметы: рост пропавшего около 175-180 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы: седые, волнистые. В день пропажи был одет в куртку камуфляжной расцветки, темно-зеленые штаны-ватник, на ногах черные берцы, — говорится в ориентировке.

Из особых примет отмечают, что у мужчины косит правый глаз.

Всех, кто может знать о том, где сейчас находится Игорь Жлудко, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

О мужчине ничего не известно уже 3 дня. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

О мужчине ничего не известно уже 3 дня. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

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