Кот-толстяк, ставший звездой Интернета, умер в Новосибирске

СЕГОДНЯ 07:33 2018-12-05T07:34:18+03:00

Изменить размер текста: A A

За судьбой кота-толстяка Масика из Новосибирска следил весь Интернет. Фото пушистого здоровяка появились в соцсетях после того, как умерла его хозяйка и ему нужно было найти новый дом. Тогда кот весил 12,7 килограмма и из-за лишнего веса не мог не то, что на шкаф запрыгнуть, но даже вылизывать себя.

Его сначала приютила молодая пара, но потом они от него отказались. Кота забрали в приют, где она начал худеть и искать новых хозяев. Но несмтря на то, что вскоре кот стал весить чуть больше 8 килограммов, дом он себе так и не нашел. Хотя Масиком продолжали умиляться в Интернете, он так и умер в приюте.

- Несмотря на то, что Масик похудел, у него были серьезные проблемы со здоровьем: сначала обнаружился диабет, потом у него отказали почки. Мы и ветеринары за него долго боролись, но спасти не смогли, - с горечью говорит Татьяна Николаева, директор приюта «Кошачье царство».