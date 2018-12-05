2018-12-05T05:52:14+03:00
Общество

Курить — не круто: Локоть просит новосибирцев жаловаться на места, где продают сигареты школьникам

В системе «Мой Новосибирск» теперь можно отмечать места продаж табачных изделий подросткам
Надежда ЯРКОВА
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Мэр взялся разобраться с местами, где школьникам продают сигареты.Мэр взялся разобраться с местами, где школьникам продают сигареты.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал сибиряков отмечать места, где школьникам продают сигареты, пообещав разобраться с недобросовестными продавцами. Об этом он написал на своей личной странице в соцсетях «ВКонтакте» во вторник, 4 декабря.

— Мы всеми силами стараемся удержать молодых людей, школьников от привыкания к никотину. Теперь в системе «Мой Новосибирск», можно регистрировать сообщения о тех местах, где продают табачную продукцию несовершеннолетним, — говорится в сообщении Анатолия Локтя.

Мэр добавил, что все обращения с указанием мест продаж табака подросткам, будут отрабатывать специалисты управления потребительского рынка.

— Нам очень важно, чтобы молодежь росла здоровой — и физически, и нравственно, — добавил градоначальник.

Места продаж табака подросткам можно отмечать на карте. Фото: vk.com/a_lokot.

Места продаж табака подросткам можно отмечать на карте. Фото: vk.com/a_lokot.

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