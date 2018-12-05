Курить — не круто: Локоть просит новосибирцев жаловаться на места, где продают сигареты школьникам
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал сибиряков отмечать места, где школьникам продают сигареты, пообещав разобраться с недобросовестными продавцами. Об этом он написал на своей личной странице в соцсетях «ВКонтакте» во вторник, 4 декабря.
— Мы всеми силами стараемся удержать молодых людей, школьников от привыкания к никотину. Теперь в системе «Мой Новосибирск», можно регистрировать сообщения о тех местах, где продают табачную продукцию несовершеннолетним, — говорится в сообщении Анатолия Локтя.
Мэр добавил, что все обращения с указанием мест продаж табака подросткам, будут отрабатывать специалисты управления потребительского рынка.
— Нам очень важно, чтобы молодежь росла здоровой — и физически, и нравственно, — добавил градоначальник.
Места продаж табака подросткам можно отмечать на карте. Фото: vk.com/a_lokot.