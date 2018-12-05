Авария на трассе: под Новосибирском водитель «Ниссана» собрал ДТП из четырех машин

СЕГОДНЯ 05:02 2018-12-05T05:02:32+03:00

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Авария случилась во вторник, 4 декабря около 14:40 в Искитимском районе на 50 км трассы Р-256. Там столкнулись четыре иномарки.

— По предварительной информации, водитель за рулем «Ниссана», ехавший со стороны Новосибирска, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где поочередно столкнулся с тремя автомобилями «Тойота Камри» и «Тойота Марк 2». В ДТП пострадали водители «Ниссана» и одной из «Тойот», а также четыре пассажира из этих иномарок, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции добавили, что движение на участке трассы, где случилось ДТП было затруднено. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые помогали регулировать проезд автомобилей.

Также полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.