Авария на трассе: под Новосибирском водитель «Ниссана» собрал ДТП из четырех машин
Авария случилась во вторник, 4 декабря около 14:40 в Искитимском районе на 50 км трассы Р-256. Там столкнулись четыре иномарки.
— По предварительной информации, водитель за рулем «Ниссана», ехавший со стороны Новосибирска, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где поочередно столкнулся с тремя автомобилями «Тойота Камри» и «Тойота Марк 2». В ДТП пострадали водители «Ниссана» и одной из «Тойот», а также четыре пассажира из этих иномарок, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В полиции добавили, что движение на участке трассы, где случилось ДТП было затруднено. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые помогали регулировать проезд автомобилей.
Также полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
Авария затруднила проезд на трассе. Фото: МВД по Новосибирской области.