2018-12-05T03:53:33+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 5 декабря минус 27 градусов и туман

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 5 декабря
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня будет морозно, до минус 27 градусов днем.Сегодня будет морозно, до минус 27 градусов днем.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Сегодня в городе будет морозно до минус 27 градусов, утром туман.

— В среду, 5 декабря в Новосибирске будет небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 25-27 градусов, ночью опустится до минус 30-32 градусов, в пригороде мороз усилится, температура дойдет до минус 36 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность, без осадков. Местами изморозь, туманы, на дорогах гололедица. Дневная температура составит минус 22-27 градусов, ночная будет в пределах минус 27-32 градусов, местами возможно понижение до минус 33-38 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают днем небольшой снег. Температура днем составит минус 24 градусов, к ночи опустится до минус 26 градусов. К выходным 30-градусные морозы отступят, дневная температура составит минус 18 градусов.

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