2018-12-04T21:25:25+03:00
Общество

В Новосибирске почтили память погибших воинов-сибиряков

Первые лица города возложили цветы на Монументе Славы
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибиряки возложили цветы на Монументе Славы. Фото: https://vk.com/molnso.Сибиряки возложили цветы на Монументе Славы. Фото: https://vk.com/molnso.
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В День неизвестного солдата, 3 декабря, новосибирцы почтили погибших воинов-сибиряков и возложили цветы на Монументе Славы. О том, как прошло мероприятие рассказала Рута Свищева, заместитель директора Центра героико-патриотического воспитания пост №1.

- Сам праздник еще относительно молодой, - объясняет Рута Свищева. - В Новосибирске в этот день сибиряки вместе с первыми лицми города и области пришли почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и оставшихся для нас неизвестными.

Почему важна эта акция для подростков-патриотов? Объясняется все просто: дети учаатся помнить и чтить подвиги своих предков, гордиться доблестью русских солдат.

СПРАВКА «КП»

День неизвестного солдата отмечается в России с 2014. Дата - 3 декабря - выбрана потому, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

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