Новосибирские спасатели наградили 9-летнюю школьницу, которая вызволила соседа из горящего дома

4 Дек. 17:09 2018-12-04T17:13:53+03:00

Полина хоть и маленькая, но очень храбрая. Фото: личный архив.

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9-летняя Полина Леденева, ученица третьего класса школы № 121, - настоящая героиня: в сентябре она спасла соседа из горящего дома. Девочка гостила в деревне у бабушки с дедушкой, и в полночь увидела, что горит соседский дом. Третьеклассница рассказала все взрослым, а потом еще и первой принесла ведро воды, чтобы потушить пламя вместе с дедушкой. А в это время ее бабушка вывела из горящего дома соседа: оказалось, что он заигрался за компьютером и даже сразу не понял, что произошло с его избой.

Храбрость девочки впечатлила новосибирских спасателей: во вторник, 4 декабря, школьницу наградили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

- Полине вручили грамоту и пароварку, - рассказала Татьяна, мама маленькой героини. - Мы благодарны, что дочку отметили.

«Комсомолка» поздравляет отважную девочку с заслуженной наградой