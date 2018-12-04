2018-12-04T17:13:53+03:00
Общество

Новосибирские спасатели наградили 9-летнюю школьницу, которая вызволила соседа из горящего дома

Девочке вручили грамоту и пароварку
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Полина хоть и маленькая, но очень храбрая. Фото: личный архив.Полина хоть и маленькая, но очень храбрая. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

9-летняя Полина Леденева, ученица третьего класса школы № 121, - настоящая героиня: в сентябре она спасла соседа из горящего дома. Девочка гостила в деревне у бабушки с дедушкой, и в полночь увидела, что горит соседский дом. Третьеклассница рассказала все взрослым, а потом еще и первой принесла ведро воды, чтобы потушить пламя вместе с дедушкой. А в это время ее бабушка вывела из горящего дома соседа: оказалось, что он заигрался за компьютером и даже сразу не понял, что произошло с его избой.

Храбрость девочки впечатлила новосибирских спасателей: во вторник, 4 декабря, школьницу наградили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

- Полине вручили грамоту и пароварку, - рассказала Татьяна, мама маленькой героини. - Мы благодарны, что дочку отметили.

«Комсомолка» поздравляет отважную девочку с заслуженной наградой

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
Блогеры решили «накурить» Жигули и «напоить» водкой BMW
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города