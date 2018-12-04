2018-12-04T15:57:04+03:00
Дом. Семья

Впервые увидели снег: зоопарк показал забавное видео про обезьянок и снежки

Саймири принесли в вольер «что-то белое и холодное», малыши удивились такому подарку
Екатерина КОМЯКОВА
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Любопытные саймири трогают снег. Фото: кадр из роликаЛюбопытные саймири трогают снег. Фото: кадр из ролика
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Новосибирский зоопарк радует своих гостей и подписчиков в социальных сетях новыми видео о животных. На этот раз под эксперимент попали маленькие обезьянки саймири — к ним в вольер принесли снежки. Обитатели теплых широт были очень удивлены подарку. Они его и трогали, и нюхали, и даже пробовали на вкус. Подобные ролики зоопарк планирует публиковать и в будущем.

— Раз в неделю из глубины леса, прилегающего к зоопарку, в целях обогащения среды мы приносим несколько снежков в вольеры наших подопечных. Обезьяны пробуют снежок на вкус, трогают руками и наблюдают за тем, как он исчезает. Следующие в очереди за снежками — шимпанзе Филя и Люся, а также пара орангутанов Бату и Мишель.

Ранее мы уже публиковали видео, как отреагировали на снег капуцины. Снежки разложили в нескольких местах. Звери очень осторожно его трогали, пытаются взять в лапки и попробовать на вкус.

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Саймири получили свой снежок!
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