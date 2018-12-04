2018-12-04T15:32:08+03:00
Общество

Дед Мороз, который вел себя плохо, попался судебным приставам

Мужчина не оплатил штрафы, но при этом продолжал зарабатывать с помощью своего актерского мастерства
Екатерина КОМЯКОВА
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"Неуловимый" Дед Мороз попался на сайте объявлений."Неуловимый" Дед Мороз попался на сайте объявлений.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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О сказочном задержании должника рассказывают в службе судебных приставов Новосибирской области. Мужичину обнаружили на сайте для размещения объявлений, предлагал он там свои услуги — «Дед Мороз и Снегурочка на дом». При этом мужчина должен был порядка 20 тысяч рублей по штрафам за нарушения ГИБДД.

— Единожды явившись на прием к судебному приставу, гражданин запомнился должностному лицу своим дерзким высказыванием о том, что он неуловим. На деле оказалось, что гражданин действительно нигде официально не трудоустроен, расчетных счетов не имеет, по месту регистрации не проживает, — сообщают приставы.

Однако с «неуловимостью» сибиряк все-таки погорячился. Контакты его были найдены на сайте Avito.ru. Пристав искал Деда Мороза для собственного ребенка и буквально случайно наткнулся на знакомое лицо. Пристав девушка договорилась о предварительной встрече со «сказочным персонажем», на которой и обрадовала сибиряка: либо арест его «айфона», либо оплата штрафа. В результате Дед Мороз согласился сделать «доброе дело» и отдал свой долг.

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