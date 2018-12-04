2018-12-04T15:12:27+03:00
Общество

Культура не для скромниц: сибирячка сняла откровенное видео в ДКЖ

Танцовщица хотела показать, что чувственный танец не надо воспринимать однобоко
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Настя уверена, что откровенным танцем можно выразить множество чувств. Фото: стоп-кадр.Настя уверена, что откровенным танцем можно выразить множество чувств. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Сибирячка Анастасия Яровикова занимается танцами уже 15 лет, а преподавать начала два года назад. И не раз сталкивалась с тем, что откровенные танцы зачастую не одобряют.

- Для меня все по-другому: этот танец - не просто раскрытие женственности, но и выражение любых эмоций через чувственные движения. Мы привыкли воспринимать его только в одном проявлении, но задумайтесь, сколько историй, мыслей можно передать через хорео, - уверена Настя.

Это девушка и попыталась выразить в своем видео, которое снимала в Доме культуры железнодорожников.

- Мы хотели создать видимость выставочного зала, и нам нужен был красивый витраж, который есть в ДКЖ, - объясняет сибирячка. – Во время съемок никого постороннего не было: мы специально арендовали холл на втором этаже на утро, чтобы никому не мешать, потому что нужно было громко включать музыку.

Старания Насти подписчики оценили:

- Ты очень крутая в этом стиле, - пишут одни.

- Просто нет слов, - восхищаются другие.

«Иуда тоже не сразу предал Христа» - православный священник рассказал, что думает о тверке. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

Cибирячка сняла откровенное видео в Доме культуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Впервые увидели снег: зоопарк показал забавное видео про обезьянок и снежки
Дед Мороз, который вел себя плохо, попался судебным приставам
«Выберу мужа по репостам»: Русская Барби объявила любовный конкурс
«Зефирки с формами»: девушки сняли на видео, как танцуют в кровати
Миллионы алых роз: в толмачевских теплицах вырастят цветы для всей Сибири
Деньги и звезды: дело по обвинению экс-директора новосибирского планетария передали в прокуратуру
Сезон открыт: семь человек заболели гриппом в Новосибирской области
Нет уже неделю: 30-летняя сибирячка вышла из дома и пропала в Новосибирске
Короткое замыкание: под Новосибирском из горящего дома успели спасти женщину и ребенка
Дорогая прогулка: москвич лишился фотоаппарата за 2 миллиона рублей, посидев в кафе в центре Новосибирска
Астрономическая красота: в небе над Новосибирском ярко засияла Венера
5,5 часов спасения: под Новосибирском вездеход с пятью охотниками провалился под лед