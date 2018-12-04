Культура не для скромниц: сибирячка сняла откровенное видео в ДКЖ

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-04T15:12:27+03:00

Танцовщица хотела показать, что чувственный танец не надо воспринимать однобоко

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Сибирячка Анастасия Яровикова занимается танцами уже 15 лет, а преподавать начала два года назад. И не раз сталкивалась с тем, что откровенные танцы зачастую не одобряют.

- Для меня все по-другому: этот танец - не просто раскрытие женственности, но и выражение любых эмоций через чувственные движения. Мы привыкли воспринимать его только в одном проявлении, но задумайтесь, сколько историй, мыслей можно передать через хорео, - уверена Настя.

Это девушка и попыталась выразить в своем видео, которое снимала в Доме культуры железнодорожников.

- Мы хотели создать видимость выставочного зала, и нам нужен был красивый витраж, который есть в ДКЖ, - объясняет сибирячка. – Во время съемок никого постороннего не было: мы специально арендовали холл на втором этаже на утро, чтобы никому не мешать, потому что нужно было громко включать музыку.

Старания Насти подписчики оценили:

- Ты очень крутая в этом стиле, - пишут одни.

- Просто нет слов, - восхищаются другие.

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