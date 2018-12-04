«Выберу мужа по репостам»: Русская Барби объявила любовный конкурс

4 Дек. 14:26 2018-12-04T14:27:39+03:00

Юлия Кригер все чаще пишет, что находится в поисках любимого мужчины. Фото: СОЦСЕТИ

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Юлия Кригер, которую британские журналисты называют «Русской Барби» за кукольную внешность, заявила, что ищет мужа. Сначала сказала, что это должен быть арабский шейх, не меньше. А теперь устроила в соцсети «Вконтакте» конкурс репостов:

«Выберу мужа по репостам, — написала Юлия. — Для участия в конкурсе необходимо: быть мужчиной, отметить троих своих друзей под постом, у вас должен быть открыт профиль», — перечислила девушка условия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/664438" frameborder="0"></iframe> Болезнь куклы.Русской Барби так увлеклась погоней за красотой, что ей советуют лечится от анорексии

Но желающих оказалось немного. Может быть многие поняли, что конкурс — скорее шутка?

Девушка с кукольной внешностью вдохновляет британцев, они ее называют "Русской Барби".Фото: СОЦСЕТИ

— Конкурс, конечно, несерьезный, — рассказала «КП»-Новосибирск» Русская Барби. — Просто сейчас всем глаза мозолят различные конкурсы в «Инстаграме» и во «Вконтакте» по розыгрышам пиццы, роллов и так далее. Мне показалось это забавным, разыграть это так. И хоть в конкурсе никто и не принимает участие, чему я кстати рада, это говорит о том, что у людей есть чувство юмора, и они видят проведенную мной аналогию и нелепость всей этой образовавшейся ситуации. Тем не менее, это не мешает им писать мне в личные сообщения и предлагать свою кандидатуру вне конкурса.

Напомним, что ранее Юлия рассказывала, что всерьез не рассматривает мужчин, сидящих в соцсетях.

«Мой мужчина при любых обстоятельствах сможет заработать деньги» - русская Барби ответила на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Я не стала бы знакомиться в соцсетях. По моим понятиям это не серьезно. И тот мужчина, которого я себе представляю в моем идеальном воображении, он там не будет в принципе сидеть, — сказала Юля в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».