«Зефирки с формами»: девушки сняли на видео, как танцуют в кровати
Уроженка Новосибирска — танцовщица Полина Дубкова — сняла новый ролик о том, как она с подругой отмечает девичник. В видео девушки весело и непринужденно зажигают под трек: Gazirovka — Black (Shnaps & Sanya Dymov Remix), двигаясь в стиле Vogue.
— Девичник удался, — так подписала кадры в «Инстаграме» Полина. Теперь пользователи соцсетей гадают, действительно ли это был девичник, и если так, то, кто из девушек выходит замуж.
Полина согласилась раскрыть секрет столь интригующего названия.
— Это постановочное видео, никто замуж не выходит. По-моему, девичник — это не только гуляние перед свадьбой, я хотела показать, как весело могут отдыхать вдвоем подружки, — рассказала «КП»-Новосибирск» Полина Дубкова.
Видео Полины уже набрало более 390 тысяч просмотров и больше 800 комментариев. Большинство оценило смену стиля, отмечая, что это лучше, чем тверк. Вот что пишут пользователи соцсетей под видео:
— Максимально мило, — поддерживает один.
— На зефирки похожи, только с формами, — отмечает второй.
— Ну вот, хорошо же получается без тверка, — добавляет третий.
— Давайте объединим ваш девичник и наш мальчишник? — предлагает четвертый.
— То чувство, когда одни дома, — комментирует пятый.
Девичник удался..