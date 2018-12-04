2018-12-07T12:50:50+03:00
Общество

«Зефирки с формами»: девушки сняли на видео, как танцуют в кровати

Видео о мини-девичнике набрало больше 390 тысяч просмотров
Надежда ЯРКОВА
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Девушки устроили веселый девичник с танцами. Стоп-кадр с видео instagram.com/dubkovapo.Девушки устроили веселый девичник с танцами. Стоп-кадр с видео instagram.com/dubkovapo.
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Уроженка Новосибирска — танцовщица Полина Дубкова — сняла новый ролик о том, как она с подругой отмечает девичник. В видео девушки весело и непринужденно зажигают под трек: Gazirovka — Black (Shnaps & Sanya Dymov Remix), двигаясь в стиле Vogue.

— Девичник удался, — так подписала кадры в «Инстаграме» Полина. Теперь пользователи соцсетей гадают, действительно ли это был девичник, и если так, то, кто из девушек выходит замуж.

Полина согласилась раскрыть секрет столь интригующего названия.

— Это постановочное видео, никто замуж не выходит. По-моему, девичник — это не только гуляние перед свадьбой, я хотела показать, как весело могут отдыхать вдвоем подружки, — рассказала «КП»-Новосибирск» Полина Дубкова.

Видео Полины уже набрало более 390 тысяч просмотров и больше 800 комментариев. Большинство оценило смену стиля, отмечая, что это лучше, чем тверк. Вот что пишут пользователи соцсетей под видео:

— Максимально мило, — поддерживает один.

— На зефирки похожи, только с формами, — отмечает второй.

— Ну вот, хорошо же получается без тверка, — добавляет третий.

— Давайте объединим ваш девичник и наш мальчишник? — предлагает четвертый.

— То чувство, когда одни дома, — комментирует пятый.

Девичник удался..

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