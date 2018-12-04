2018-12-04T09:44:08+03:00
Здоровье

Сезон открыт: семь человек заболели гриппом в Новосибирской области

Все они, по словам врачей, были не привиты
Александра БРУНЯ
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Вакцину в этом году поставили более 1,4 миллиона человек, а это более 52,9% от всего населения.Вакцину в этом году поставили более 1,4 миллиона человек, а это более 52,9% от всего населения.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На минувшей неделе в Новосибирской области врачи зафиксировали первые случаи заражения гриппом.

— Вирус обнаружили у шести взрослых и одного ребенка, — поделились цифрами с «КП»-Новосибирск» в Министерстве здравоохранения региона. — Всем заболевшим оказана необходимая помощь, они госпитализированы.

При этом специалисты отмечают, что у подхвативших грипп не были поставлены прививки от этого заболевания. Хотя именно вакцинация считается наиболее эффективной профилактикой этой болезни.

Напомним, что в этом году прививочная компания была еще масштабнее, чем в прошлом году. Вакцину поставили более 1,4 миллиона человек, а это более 52,9% от всего населения и на 10% больше, чем в прошлом году.

Врачи напомнили, что грипп - лпасное заболевание, поэтому при появлении его симптомов, следует сразу же обратиться за медицинской помощью.

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