2018-12-04T09:22:55+03:00
Происшествия

Короткое замыкание: под Новосибирском из горящего дома успели спасти женщину и ребенка

В Новосибирской области сегодня ночью вспыхнул частный дом
Надежда ЯРКОВА
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Причиной пожара назвали короткое замыкание электросчетчика.Причиной пожара назвали короткое замыкание электросчетчика.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Пожар случился во вторник, 4 декабря в 4:14 ночи в рабочем поселке Колывань Новосибирской области.

— Пожарные получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Овчинникова в Колывани. Из горящего дома эвакуировали женщину с ребенком, они не пострадали, их состояние оценили, как удовлетворительное. В огне сгорели потолочное перекрытие и кровля на веранде дома, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарным удалось полностью справиться с горением в 4:50 ночи. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 7 пожарных.

В ведомстве добавили, что причиной пожара стало короткое замыкание электросчетчика.

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