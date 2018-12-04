Короткое замыкание: под Новосибирском из горящего дома успели спасти женщину и ребенка
В Новосибирской области сегодня ночью вспыхнул частный дом
Причиной пожара назвали короткое замыкание электросчетчика.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Пожар случился во вторник, 4 декабря в 4:14 ночи в рабочем поселке Колывань Новосибирской области.
— Пожарные получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Овчинникова в Колывани. Из горящего дома эвакуировали женщину с ребенком, они не пострадали, их состояние оценили, как удовлетворительное. В огне сгорели потолочное перекрытие и кровля на веранде дома, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожарным удалось полностью справиться с горением в 4:50 ночи. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 7 пожарных.
В ведомстве добавили, что причиной пожара стало короткое замыкание электросчетчика.