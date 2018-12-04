Дорогая прогулка: москвич лишился фотоаппарата за 2 миллиона рублей, посидев в кафе в центре Новосибирска
Инцидент произошел еще в пятницу, 30 ноября. В отдел полиции с сообщением о краже обратился житель Москвы.
— Мужчина пояснил, что вечером он сидел в кафе на улице Каменской, а при выходе обнаружил пропажу из рюкзака фотоаппарата и денег — 150 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба составила 2 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался 22-летний житель Первомайского района. Оказалось, что украденный фотоаппарат он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.
В полиции отметили, что ранее новосибирец к уголовной ответственности не привлекался.
— Возбуждено уголовное дело по статье -кража. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение фотоаппарата, — добавили в ведомстве. — Проводится дальнейшее расследование.