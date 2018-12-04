2018-12-04T08:20:21+03:00
Общество

Дорогая прогулка: москвич лишился фотоаппарата за 2 миллиона рублей, посидев в кафе в центре Новосибирска

Кража дорогостоящего фотоаппарата произошла в Центральном районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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Приехавший из Москвы турист остался без фотоаппарата за два миллиона рублей.Приехавший из Москвы турист остался без фотоаппарата за два миллиона рублей.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Инцидент произошел еще в пятницу, 30 ноября. В отдел полиции с сообщением о краже обратился житель Москвы.

— Мужчина пояснил, что вечером он сидел в кафе на улице Каменской, а при выходе обнаружил пропажу из рюкзака фотоаппарата и денег — 150 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба составила 2 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался 22-летний житель Первомайского района. Оказалось, что украденный фотоаппарат он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

В полиции отметили, что ранее новосибирец к уголовной ответственности не привлекался.

— Возбуждено уголовное дело по статье -кража. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение фотоаппарата, — добавили в ведомстве. — Проводится дальнейшее расследование.

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