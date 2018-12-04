2018-12-04T07:24:29+03:00
Общество

Астрономическая красота: в небе над Новосибирском ярко засияла Венера

Новосибирцы могут наблюдать Венеру в небе по утрам уже около месяца, мешала только облачность
Надежда ЯРКОВА
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Венера особенно хорошо была видна сегодня утром.Венера особенно хорошо была видна сегодня утром.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Венера — яркая звезда, которая видна на востоке утром, ближайшая планета к Земле и самый яркий объект на небе после Солнца и Луны. Сегодня, 4 декабря из-за морозной и безоблачной погоды Венеру в небе над Новосибирском видно особенно хорошо.

— Новосибирцы не могли видеть Венеру только из-за облачности, но сегодня так совпало, что морозное утро, и условия для ее наблюдения все улучшаются. Она отодвигается от Солнца подальше, а это значит, что Венера будет больше времени проводить на небе, новосибирцы смогут видеть ее дольше, а сама Венера — будет ярче, — рассказал «КП» — Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Он также добавил, что скоро в Новосибирске будет астрономическое событие — западная элонгация, это когда Венера максимально отодвинется от Солнца, и ее саму будет лучше видно- это произойдет 6 января.

А пока условия для ее наблюдения становятся все лучше и лучше.

— Если каждое утро будет ясным, мы ее сможем наблюдать еще долго, только рядом с ней не будет Луны, она будет левее от Венеры, более восточней. Луна же скоро уйдет скоро с утреннего неба, поскольку скоро будет новолуние, а Венера останется, — уточнил Олег Кашин.

Он отметил, что условия для наблюдения Венеры будут улучшаться в течение всего декабря и до 6 января, наступления западной элонгации.

Элонгация — одна из конфигураций планет: положение планеты, при котором ее угловое расстояние от Солнца максимально (для земного наблюдателя). Различают восточную и западную элонгацию: планета находится, соответственно, к востоку и к западу от Солнца, и недолго доступна для наблюдения либо сразу после заката, либо непосредственно перед восходом. Во время элонгации планеты движутся по лучу зрения к Земле или от Земли.

Венеру можно будет наблюдать еще до 6 января. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Венеру можно будет наблюдать еще до 6 января.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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