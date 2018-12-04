2018-12-04T08:09:28+03:00
Происшествия

5,5 часов спасения: под Новосибирском вездеход с пятью охотниками провалился под лед

В Новосибирской области вездеход с охотниками провалился под тонкий лед и сел на мель
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Охотники на вездеходе решили перейти речку по тонкому льду, но он не выдержал. Фото: МЧС по Новосибирской области.Охотники на вездеходе решили перейти речку по тонкому льду, но он не выдержал. Фото: МЧС по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

В Новосибирской области лед на реке не выдержал тяжести вездехода, и ушел под воду.

ЧП произошло в труднопроходимой местности в Новосибирской области на реке Каргат в 25 километрах севернее Чулыма. Температура воздуха была минус 29 градусов, мужчины не могли растопить печку, и не могли находиться внутри вездехода, поскольку он был в воде. На помощь промокших и замерзающих охотников отправилась оперативная группа Чулымского пожарно-спасательного гарнизона и вездеход «Трекол».

— Спасатели получили сообщение из Центра управления в кризисных ситуациях: нужна была помощь пяти охотникам, которые на танкетке застряли в речке. Мы успели вовремя найти людей, они согревались тем, что развели костер из досок и палок, — рассказал начальник Чулымского пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы Александр Никитин.

Операция по спасению сибиряков длилась пять с половиной часов и завершилась в воскресенье ночью, 2 декабря. Охотников и затонывший вездеход вытащили из реки и довезли до Чулыма. Состояние мужчин оценили как удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобилась.

На спасение мужчин ушло 5,5 часов. Фото: МЧС по Новосибирской области.

На спасение мужчин ушло 5,5 часов. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Астрономическая красота: в небе над Новосибирском ярко засияла Венера
Рожать перестали: в Новосибирской области стало меньше младенцев
Смертельно-опасное место: на плотине ГЭС в аварии с «Яндекс.Такси» погибли два человека
Погода на день в Новосибирске: 4 декабря придет резкое похолодание
Над Новосибирском пролетел космический корабль
Никто не забыт: в Новосибирске вышел 16-ый том книги «Они вернулись с Победой»
«Что вы делаете с моим снегом?»: манул остался недоволен уборкой в зоопарке
Жерар Депардье решил получить новосибирскую прописку и посмотреть театр
Тор, Шерхан, Аскольд — не прошли: родившимся по дороге в Новосибирск тигрятам дали имена
«Дрифтанул»: трамвай оказался на проезжей части
«Вся техника у нас есть»: Травников призвал дорожников прислушиваться к жалобам новосибирцев на уборку дорог
Ни рыба, ни мясо: в Новосибирске задержали тонну подозрительной икры и 19 тонн горбуши
Следователи проверяют самолет, в котором лидеру «Чайфа» стало плохо
Полиция ищет почти двухметрового новосибирца: подозревается в тяжком преступлении
«Скорая подъехала через минуту»: ученик за рулем автобуса сбил женщину на «зебре»
Черепаха с пятачком: в новосибирском дельфинарии поселился необычный символ 2019 года
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске, Красноярске, Барнауле и Томске провел акцию «Дни приема монет от населения»
«Две остановки за 3 часа проехали»: новосибирцы жалуются на сковавшие дороги пробки
Полчаса в дыре: новосибирец вытащил из-под бетонной плиты восьмерых щенков
Хитрость не спасла: приставы застали накопившую 100-тысячный долг по алиментам сибирячку в шкафу
Добраться до работы: новосибирские дороги парализовали пробки в 10 баллов