2018-12-04T08:09:28+03:00
Происшествия

5,5 часов спасения: под Новосибирском вездеход с пятью охотниками провалился под лед

В Новосибирской области вездеход с охотниками провалился под тонкий лед и сел на мель
Надежда ЯРКОВА
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Охотники на вездеходе решили перейти речку по тонкому льду, но он не выдержал. Фото: МЧС по Новосибирской области.Охотники на вездеходе решили перейти речку по тонкому льду, но он не выдержал. Фото: МЧС по Новосибирской области.
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В Новосибирской области лед на реке не выдержал тяжести вездехода, и ушел под воду.

ЧП произошло в труднопроходимой местности в Новосибирской области на реке Каргат в 25 километрах севернее Чулыма. Температура воздуха была минус 29 градусов, мужчины не могли растопить печку, и не могли находиться внутри вездехода, поскольку он был в воде. На помощь промокших и замерзающих охотников отправилась оперативная группа Чулымского пожарно-спасательного гарнизона и вездеход «Трекол».

— Спасатели получили сообщение из Центра управления в кризисных ситуациях: нужна была помощь пяти охотникам, которые на танкетке застряли в речке. Мы успели вовремя найти людей, они согревались тем, что развели костер из досок и палок, — рассказал начальник Чулымского пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы Александр Никитин.

Операция по спасению сибиряков длилась пять с половиной часов и завершилась в воскресенье ночью, 2 декабря. Охотников и затонывший вездеход вытащили из реки и довезли до Чулыма. Состояние мужчин оценили как удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобилась.

На спасение мужчин ушло 5,5 часов. Фото: МЧС по Новосибирской области.

На спасение мужчин ушло 5,5 часов. Фото: МЧС по Новосибирской области.

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