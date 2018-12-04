2018-12-04T05:16:48+03:00
Общество

Рожать перестали: в Новосибирской области стало меньше младенцев

Спад рождаемости отмечается по всей Сибири
Надежда ЯРКОВА
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Несмотря на спад рождаемости в Сибири, Новосибирская область уступила по числу новорожденных лишь Красноярскому краю.Несмотря на спад рождаемости в Сибири, Новосибирская область уступила по числу новорожденных лишь Красноярскому краю.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Сибирском федеральном округе родилось на 5,7 % меньше маленьких жителей, чем за этот же период прошлого года

Новосибирскстат опубликовал данные о количестве детей появившихся в этом году. Так за январь-сентябрь 2018 в нашем регионе родилось 24632 младенцев. Это на 6,3 % меньше, чем за тот же период 2017 года.

При этом спад рождаемости отмечается во всем Сибирском федеральном округе. В целом в 12 регионах родилось на 10,2 тысяч детей меньше, только 169,1 тысяча младенцев. Самая низкая рождаемость отмечается в Республике Алтай — 2531 младенец. В нашей области, по сравнению с соседними, рождаемость большая, мы уступаем только Красноярскому краю, где родилось 25217 малышей.

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