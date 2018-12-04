Смертельно-опасное место: на плотине ГЭС в аварии с «Яндекс.Такси» погибли два человека
Авария случилась в понедельник, 3 декабря в 13:20 дня. Столкнулись машина «Яндекс.Такси» и грузовик.
— Водитель 1983 года рождения за рулем Honda Civic, ехал по дамбе ГЭС, однако, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu. В результате аварии от полученных травм на месте погиб водитель «Хонды» и его пассажирка, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины происшествия.
Добавим, что данное место на плотине ГЭС является аварийным. Каждый год здесь и зимой, и летом из-за большой колеи часто случаются аварии.
Авария на плотине ГЭС: "Яндекс.Такси" выбросило на встречный грузовик. Фото: МВД по Новосибирской области.