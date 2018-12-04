2018-12-04T03:53:55+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 4 декабря придет резкое похолодание

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 4 декабря
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня днем будет морозно, до минус 27 градусов.Сегодня днем будет морозно, до минус 27 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет морозно, до минус 27 градусов днем.

— Во вторник, 4 декабря в Новосибирске ожидается небольшая облачность, ночью в отдельных районах слабый снег, днем без осадков. Ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 25-27 градусов, к ночи опустится до минус 26-28 градусов, возможно усиление мороза до минус 31-33 градусов в пригороде, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет переменный, слабый, со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность, без осадков, ночью по югу в отдельных районах слабый снег, местами изморозь. На дорогах гололедица. Дневная температура сегодня опустится до минус 28-33 градусов, ночная будет еще ниже, ожидается усиление морозов до минус 31-33 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем составит минус 22 градусов, ночью опустится до минус 26 градусов. В последующие дни характер погоды не изменится, небольшое послабление морозов возможно к выходным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
Блогеры решили «накурить» Жигули и «напоить» водкой BMW
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города