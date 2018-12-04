2018-12-04T03:53:55+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 4 декабря придет резкое похолодание

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 4 декабря
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем будет морозно, до минус 27 градусов.Сегодня днем будет морозно, до минус 27 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет морозно, до минус 27 градусов днем.

— Во вторник, 4 декабря в Новосибирске ожидается небольшая облачность, ночью в отдельных районах слабый снег, днем без осадков. Ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 25-27 градусов, к ночи опустится до минус 26-28 градусов, возможно усиление мороза до минус 31-33 градусов в пригороде, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет переменный, слабый, со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность, без осадков, ночью по югу в отдельных районах слабый снег, местами изморозь. На дорогах гололедица. Дневная температура сегодня опустится до минус 28-33 градусов, ночная будет еще ниже, ожидается усиление морозов до минус 31-33 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем составит минус 22 градусов, ночью опустится до минус 26 градусов. В последующие дни характер погоды не изменится, небольшое послабление морозов возможно к выходным.

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