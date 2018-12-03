Над Новосибирском пролетел космический корабль
3 декабря с Земли взлетел космический корабль. С миссией отправлен международный экипаж.
- На борту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» члены длительной экспедиции МКС-58/59 — космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн, астронавт CSA Давид Сен-Жак, - сообщает Роскосмос.
Это фотография сделана в Новосибирске на пересечении Ипподромской и Фрунзе. Фото: Алексей Чикуров.
Корабль направляется к международной космической станции. Стыковка должна состояться вскоре после полуночи по московскому времени.
Фото: Алексей Чикуров.
Полет светящейся точки в небе смогли наблюдать жители нескольких регионов. Правда, многим любителям этого зрелища помешала облачность. Новосибирцам повезло – летящий корабль попал в объективы камер.
Над Новосибирском пролетел космический корабль с русским, канадцем и американцем на борту.