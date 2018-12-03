2018-12-03T17:57:13+03:00
Наука

Над Новосибирском пролетел космический корабль

С Земли «Союз» был виден как пересекающая неба звезда [видео]
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Даниил БеренцевФото: Даниил Беренцев
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3 декабря с Земли взлетел космический корабль. С миссией отправлен международный экипаж.

- На борту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» члены длительной экспедиции МКС-58/59 — космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн, астронавт CSA Давид Сен-Жак, - сообщает Роскосмос.

Это фотография сделана в Новосибирске на пересечении Ипподромской и Фрунзе. Фото: Алексей Чикуров.

Это фотография сделана в Новосибирске на пересечении Ипподромской и Фрунзе. Фото: Алексей Чикуров.

Корабль направляется к международной космической станции. Стыковка должна состояться вскоре после полуночи по московскому времени.

Фото: Алексей Чикуров.

Фото: Алексей Чикуров.

Полет светящейся точки в небе смогли наблюдать жители нескольких регионов. Правда, многим любителям этого зрелища помешала облачность. Новосибирцам повезло – летящий корабль попал в объективы камер.

Над Новосибирском пролетел космический корабль с русским, канадцем и американцем на борту.

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