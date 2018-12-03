2018-12-03T14:58:27+03:00
Общество

Никто не забыт: в Новосибирске вышел 16-ый том книги «Они вернулись с Победой»

Издание готовили к публикации два года
Татьяна СОЛОВОВА
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Евгения Терешина по крупицам собирает военные истории сибиряков. Фото: предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.Евгения Терешина по крупицам собирает военные истории сибиряков. Фото: предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.
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3 декабря в Новосибирске вышел 16-ый том книги «Они вернулись с Победой», в котором рассказывается о фронтовиках из Сибири. Сам том готовили к выходу два года. О том, как шла работа над книгой, рассказала Евгения Терешина, руководитель проекта.

- Сам проект мы начали еще в 1991 году: пока мы собрали материал, потом еще потребовалось время его обработать, - поделилась Евгения Ивановна. - Получаем мы и по телефону звонки, и письма получаем. Люди рассказывают, например, о том, что в списках нет имени их отца, брата или дедушки, и присылают нам данные о своих близких.

Но на этом работа организаторов проекта не заканчивается: зачастую им сами приходится по крупицам собирать данные о воинах-сибиряках.

ВАЖНО

Если вы хотите узнать еще больше о проекте или мечтаете, чтобы военная история вашего близкого человека оказалась на странице книги, обращайтесь в ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Новосибирской области» по тел. (383) 218-18-22.

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