«Что вы делаете с моим снегом?»: манул остался недоволен уборкой в зоопарке
В Новосибирском зоопарке затеяли уборку снега, правда не всем его жителям эта идея пришлась по вкусу. Судя по выражению мордочки, молодой манул был не доволен суетой и тем, что кто-то трогает снег.
— Машины ходили рядом с вольером и убирали снег, шумели, вот он и наблюдал за ними, — объяснила «КП»-Новосибирск» Анна Новикова, посетительница зоопарка. — Людей почти не было. Домашнюю кошку от них уже давно забрали, и малыши не часто показываются из укрытия.
Сейчас нужно постараться, чтобы увидеть молодого манула.
— Зима, надо долго караулить, но ждать холодно, — отметила Анна.
Манулы часто попадают в объективы фотографов. Например, новосибирский фотограф Виктор Шпаков прогулялся по зоопарку 24 ноября и снял припорошенных снегом животных. Совсем недавно манульчик также учился охотиться.
Манулы часто попадают в объективы фотографов. Фото: Анна Новикова