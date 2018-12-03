2018-12-03T14:21:14+03:00
Дом. Семья

«Что вы делаете с моим снегом?»: манул остался недоволен уборкой в зоопарке

Малыш пристально наблюдал за работой техники
Александра БРУНЯ
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Сейчас нужно постараться, чтобы увидеть молодого манула. Фото: Анна НовиковаСейчас нужно постараться, чтобы увидеть молодого манула. Фото: Анна Новикова
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В Новосибирском зоопарке затеяли уборку снега, правда не всем его жителям эта идея пришлась по вкусу. Судя по выражению мордочки, молодой манул был не доволен суетой и тем, что кто-то трогает снег.

— Машины ходили рядом с вольером и убирали снег, шумели, вот он и наблюдал за ними, — объяснила «КП»-Новосибирск» Анна Новикова, посетительница зоопарка. — Людей почти не было. Домашнюю кошку от них уже давно забрали, и малыши не часто показываются из укрытия.

Сейчас нужно постараться, чтобы увидеть молодого манула.

— Зима, надо долго караулить, но ждать холодно, — отметила Анна.

Манулы часто попадают в объективы фотографов. Например, новосибирский фотограф Виктор Шпаков прогулялся по зоопарку 24 ноября и снял припорошенных снегом животных. Совсем недавно манульчик также учился охотиться.

Манулы часто попадают в объективы фотографов. Фото: Анна Новикова

Манулы часто попадают в объективы фотографов. Фото: Анна Новикова

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