Тор, Шерхан, Аскольд — не прошли: родившимся по дороге в Новосибирск тигрятам дали имена
В труппе Багдасаровых, где по дороге в Новосибирск, случилось пополнение и родились тигрята, определились с именами.
Директор труппы Артур Багдасаров попросил придумать и выбрать имена для тигрят. В последнем отборе голосованием были выбраны имена: Ахилес, Тор, Уран, Байкал, Шерхан, Аскольд, Эдгард, и среди них надо было уже выбрать только два. И сегодня, 3 декабря стало известно, какие имена стали окончательными.
— Свершилось! У них теперь есть супер-имена!!! Встречайте: Байкал и Ахиллес! Огромное всем спасибо за участие в жизни наших малышей! — написал на своей личной странице в соцсетях Артур Багдасаров.
Напомним, в цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение. Тигрица Эрна разродилась по дороге из Челябинской области в Новосибирск. У шестилетней тигрицы Эрны — это первое потомство. Двум новорожденным тигрятам срочно надо было молоко, потому что их мама отказалась их кормить. По приезду в Новосибирск Багдасаровы принялись искать козу, поскольку козье молоко очень питательное и полезное, новосибирцы, узнав об этом, тут же привезли тридцать бидонов козьего молока. Сейчас тигрята подрастают и чувствуют себя хорошо.
Тигрятам из цирка Багдасаровых дали имена..