2018-12-03T11:58:25+03:00
Дом. Семья

Тор, Шерхан, Аскольд — не прошли: родившимся по дороге в Новосибирск тигрятам дали имена

Имена тигрятам выбирали общим голосованием в соцсетях
Надежда ЯРКОВА
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Тигрятам из цирка Багдасаровых дали имена. Фото: www.instagram.com/artur_bagdasarov_official.Тигрятам из цирка Багдасаровых дали имена. Фото: www.instagram.com/artur_bagdasarov_official.
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В труппе Багдасаровых, где по дороге в Новосибирск, случилось пополнение и родились тигрята, определились с именами.

Директор труппы Артур Багдасаров попросил придумать и выбрать имена для тигрят. В последнем отборе голосованием были выбраны имена: Ахилес, Тор, Уран, Байкал, Шерхан, Аскольд, Эдгард, и среди них надо было уже выбрать только два. И сегодня, 3 декабря стало известно, какие имена стали окончательными.

— Свершилось! У них теперь есть супер-имена!!! Встречайте: Байкал и Ахиллес! Огромное всем спасибо за участие в жизни наших малышей! — написал на своей личной странице в соцсетях Артур Багдасаров.

Напомним, в цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение. Тигрица Эрна разродилась по дороге из Челябинской области в Новосибирск. У шестилетней тигрицы Эрны — это первое потомство. Двум новорожденным тигрятам срочно надо было молоко, потому что их мама отказалась их кормить. По приезду в Новосибирск Багдасаровы принялись искать козу, поскольку козье молоко очень питательное и полезное, новосибирцы, узнав об этом, тут же привезли тридцать бидонов козьего молока. Сейчас тигрята подрастают и чувствуют себя хорошо.

Тигрятам из цирка Багдасаровых дали имена..

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