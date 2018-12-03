2018-12-03T11:52:03+03:00
Общество

«Дрифтанул»: трамвай оказался на проезжей части

Вагон перегородил проезд машинам
Александра БРУНЯ
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Фотография произошедшего дала богатую почву для шуток горожан.Фотография произошедшего дала богатую почву для шуток горожан.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня днем на улице Учительской с рельсов сошел трамвай №14, сообщили в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Фотография произошедшего дала богатую почву для шуток горожан. У вагона маршрута №14 развернулись колеса, и он перегородил проезд для машин, оказавшись на проезжей части.

— Хорошо бочком пошел, — отметил пользователь Антон.

— Когда решил дать угла, но что-то пошло не так, — написал подписчик Владислав.

— Октябрьское трамвайное депо озабочено 10-балльными пробками и тонко намекает, что пора прокладывать трамвайную линию на Родники, — предположил в комментариях Тимур.

— Кто на них ездит. Самый ненадежный транспорт. Они всегда пустые курсируют, — недоумевает Андрей.

— С центра убрать бы их . Пусть по окраинам города курсируют. Дороги шире будут. Общественного транспорта хватает, — предлагает Игорь.

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