«Вся техника у нас есть»: Травников призвал дорожников прислушиваться к жалобам новосибирцев на уборку дорог

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-03T11:44:23+03:00

Губернатор распорядился, чтобы по жалобам новосибирцам всегда была обратная связь от властей. Фото: Влад КОМЯКОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет лично следить за расчисткой дорог и перебоями в электричестве в районах

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Во время оперативного совещания Андрей Травников подвел итоги встреч с жителями разных районов области. При этом губернатор добавил, что власти в своей работе также должны сделать упор на обратную связь с горожанами.

Травников поручил руководителям ведомств обратить внимание на качественное содержание дорог. В первую очередь он потребовал сделать возможным проезд маршрутам школьных автобусов и общественного транспорта, а также увеличить объем и качество работ по ямочному ремонту дорог, не забывая очищать их от снега и льда, а также вовремя их грейдировать.

— Надо навести порядок в текущем содержании дорожной сети. Вся необходимая техника у нас для этого есть, — отметил губернатор.

Также Травников поручил профильным ведомствам наладить работу электричества, чтобы снизить число аварийных отключений, на которые жалуются жители сел.

«С этим мириться нельзя! Жители сельских территорий страдают от регулярных отключений электроснабжения, — отметил Губернатор.

Кроме того, Андрей Травников потребовал наладить сопровождение работы школьных автобусных маршрутов, а также подобрать удобное штатное расписание для работы водителей этих автобусов.

— Я лично буду контролировать, как в районах выполняются те обязательства, которые мы на себя берем, — добавил губернатор.