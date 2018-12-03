Ни рыба, ни мясо: в Новосибирске задержали тонну подозрительной икры и 19 тонн горбуши
В Новосибирской области задержаны 20 тонн подозрительной продукции: возникли проблемы с документами.
— В ноябре по информации сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области специалисты регионального Россельхознадзора помешали незаконному вывозу в Республику Казахстан подозрительных продуктов. Во время осмотра машины, ехавшей из Приморского края, были найдены тонна икры лососевой зернистой и 19 тонн мороженой горбуши подозрительного происхождения. У перевозимой продукции не оказалось сопроводительных ветеринарных сертификатов, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Из-за этого вывоз 20 тонн подозрительной рыбной продукции в Республику Казахстан был приостановлен.
— Информация о нарушении передана в правоохранительные органы, — добавили в Россельхознадзоре.