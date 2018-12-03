2018-12-03T09:49:00+03:00
Общество

Полиция ищет почти двухметрового новосибирца: подозревается в тяжком преступлении

Разыскиваемый мужчина довольно высокий — его рост 190 сантиметров
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина ведет асоциальный образ жизни и не имеет определенного места жительства. Фото: МВД по Новосибирской области.Мужчина ведет асоциальный образ жизни и не имеет определенного места жительства. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Ленинский отдел полиции ищет 32-летнего новосибирца без определенного места жительства.

— Разыскивается 32-летний Евгений Плоткин, он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, которое произошло на прошлой неделе, 26 ноября в Ленинском районе, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

В полиции отметили, что мужчина не имеет определенного места жительства, ведет антисоциальный образ жизни и ранее уже отбывал наказание за убийство.

— Разыскиваемый достаточно высокий, его рост — 190 сантиметров, — добавили в пресс-службе ведомства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Плоткина, просят обратиться в полицию по телефонам: 8-965-820-14-30, 8-913-205-75-02, 8-913-724-45-15, 8(383) 232-64-81. Конфиденциальность гарантируется.

Новосибирец уже привлекался ранее за убийство. Фото: МВД по Новосибирской области.

Новосибирец уже привлекался ранее за убийство. Фото: МВД по Новосибирской области.

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