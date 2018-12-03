2018-12-03T09:20:54+03:00
Происшествия

«Скорая подъехала через минуту»: ученик за рулем автобуса сбил женщину на «зебре»

Авария произошла под Новосибирском в городе Бердск
Надежда ЯРКОВА
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В Бердске ученик за рулем автобуса сбил пешехода. Фото: "Инцидент.Новосибирск".В Бердске ученик за рулем автобуса сбил пешехода. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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В Бердске, на улице «Микрорайон» ученик за рулем автобуса ЛАЗ сбил женщину на пешеходном переходе и протаранил ограждение.

— Авария случилась недалеко от остановки «Микрорайон». Автобус начал тормозить метров за 200 от стоп-линии, поскольку зеленый уже моргал и его начало тащить юзом. Женщина в это время начала переходить дорогу, не убедившись, что автобус полностью остановился. Автобус начал уходить от наезда, но все-равно задел женщину, от чего она упала посередине дороги, а автобус по инерции врезался в ограждение, — рассказал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что тут же подбежал к пострадавшей, спросил может ли она встать, она пожаловалась на сильную боль в левой ноге.

— Вызвали скорую помощь, которая подъехала через минуту, женщину погрузили на носилки и увезли в БМЗовскую поликлинику с подозрением на перелом ноги, — добавил подписчик. — На месте работали сотрудники ГИБДД.

Автобус пробил ограждение на дороге. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Автобус пробил ограждение на дороге. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

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