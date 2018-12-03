Черепаха с пятачком: в новосибирском дельфинарии поселился необычный символ 2019 года
В новосибирском дельфинарии появились новые обитатели: свинорылая черепашка Пеппа и ушастые медузы.
— Свинорылую черепаху подселили в аквариум к рыбкам, живет с японскими карпами. У нас она стала неформальным символом Нового года, поскольку на мордочке у нее — пятачок. Ей и имя дали, как у свинки из мультиков — Пеппа. С другими обитателями она уживается хорошо, хоть черепахи и кажутся медлительными, в воде они очень быстрые и проворные, — рассказал «КП»-Новосибирск» представитель новосибирского дельфинария Антон Нагорняк.
Черепашка Пеппа..
Также в дельфинарии в конце недели появились новые жильцы — медузы аурелия, или ушастые медузы.
— Они обитают в теплых водах, на поверхностях. В Черном, Средиземном море и Тихом океане, — добавил Антон Нагорняк, отметив, что они не только красивые, но и опасные — могут ужалить, если сунуть руку в аквариум.
Медуза аурелия..