Черепаха с пятачком: в новосибирском дельфинарии поселился необычный символ 2019 года

СЕГОДНЯ 08:37 2018-12-03T08:38:17+03:00

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В новосибирском дельфинарии появились новые обитатели: свинорылая черепашка Пеппа и ушастые медузы.

— Свинорылую черепаху подселили в аквариум к рыбкам, живет с японскими карпами. У нас она стала неформальным символом Нового года, поскольку на мордочке у нее — пятачок. Ей и имя дали, как у свинки из мультиков — Пеппа. С другими обитателями она уживается хорошо, хоть черепахи и кажутся медлительными, в воде они очень быстрые и проворные, — рассказал «КП»-Новосибирск» представитель новосибирского дельфинария Антон Нагорняк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/680416" frameborder="0"></iframe> Черепашка Пеппа..

Также в дельфинарии в конце недели появились новые жильцы — медузы аурелия, или ушастые медузы.

— Они обитают в теплых водах, на поверхностях. В Черном, Средиземном море и Тихом океане, — добавил Антон Нагорняк, отметив, что они не только красивые, но и опасные — могут ужалить, если сунуть руку в аквариум.