2018-12-03T08:30:21+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске, Красноярске, Барнауле и Томске провел акцию «Дни приема монет от населения»

В ноябре 2018 года несколько региональных отделений ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приняли участие в совместной с Центральным банком РФ акции «Дни приема монет от населения»
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В ходе акции клиенты Банка без комиссии обменяли более 350 тысяч рублей, в том числе, на памятные банкноты и монеты.В ходе акции клиенты Банка без комиссии обменяли более 350 тысяч рублей, в том числе, на памятные банкноты и монеты.
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Офисы Банка в Новосибирске, Красноярске, Барнауле и Томске в течение нескольких дней обменивали монеты на денежные банкноты. В ходе акции клиенты Банка без комиссии обменяли более 350 тысяч рублей, в том числе, на памятные банкноты и монеты.

- Это уже вторая акция по приему монет от населения, в которой принимают участие отделения Банка УРАЛСИБ в Сибири. Первая акция была пилотной и проходила в октябре 2017 года. По итогам данной акции филиал Банка УРАЛСИБ в Новосибирске получил Благодарственное письмо ЦБ РФ, - прокомментировал Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Александр Сорокин.

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