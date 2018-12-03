«Две остановки за 3 часа проехали»: новосибирцы жалуются на сковавшие дороги пробки

СЕГОДНЯ 07:39 2018-12-03T07:40:24+03:00

По улице Выборная сегодня невозможно проехать, все сковали пробки. Фото: Светлана Фетисова.

Сегодня с 7 утра жители Октябрьского района не могут выехать с улицы Выборной

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В понедельник, 3 декабря утренние пробки сковали дороги Новосибирска: на Выборной местные жители не могут выехать в город.

— Пробка на улице Выборной уже с 7 утра. Попыталась выехать по работе в 7:15, но так и не доехала до места, пришлось вернуться домой. Почти за три часа удалось проехать только две остановки, — рассказала «КП» — Новосибирск жительница Новосибирска Светлана Фетисова.

Она добавила, что движение осложняют авария по улице Выборная, а также водители, которые пытаются объехать затор по встречной полосе.

Движение осложняют и аварии на улице. Фото и видео: Светлана Фетисова.

— Дочь с внучкой тоже до школы, куда дорога обычно занимает 8-9 минут, сегодня доехали, опоздав на 2,5 часа,- отметила сибирячка.

Она уточнила, что и сейчас, в 11 утра, пробка до сих пор не исчезла.

Добавим, сегодня утром, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» в Новосибирске обстановка на дорогах оценивается в максимальные 10 баллов.