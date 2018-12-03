«Две остановки за 3 часа проехали»: новосибирцы жалуются на сковавшие дороги пробки
В понедельник, 3 декабря утренние пробки сковали дороги Новосибирска: на Выборной местные жители не могут выехать в город.
— Пробка на улице Выборной уже с 7 утра. Попыталась выехать по работе в 7:15, но так и не доехала до места, пришлось вернуться домой. Почти за три часа удалось проехать только две остановки, — рассказала «КП» — Новосибирск жительница Новосибирска Светлана Фетисова.
Она добавила, что движение осложняют авария по улице Выборная, а также водители, которые пытаются объехать затор по встречной полосе.
Движение осложняют и аварии на улице. Фото и видео: Светлана Фетисова.
— Дочь с внучкой тоже до школы, куда дорога обычно занимает 8-9 минут, сегодня доехали, опоздав на 2,5 часа,- отметила сибирячка.
Она уточнила, что и сейчас, в 11 утра, пробка до сих пор не исчезла.
Добавим, сегодня утром, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» в Новосибирске обстановка на дорогах оценивается в максимальные 10 баллов.
Пробка на Выборной..