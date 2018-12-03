Полчаса в дыре: новосибирец вытащил из-под бетонной плиты восьмерых щенков

СЕГОДНЯ 06:54 2018-12-03T06:54:48+03:00

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В Новосибирске восемь щенят оказались погребены под бетонной плитой: операция по спасению щенков заняла около получаса.

— Под бетонной плитой родилось восемь щенков, первыми их заметили местные жители, однако, достать из-под тяжелых бетонных плит с очень маленьким отверстием в земле, сами их не смогли. Подготовка к спасательной операции длилась неделю. На помощь пришел местный диггер — новосибирец Евгений Кочкин. Он и спас щенков и их маму, — сообщает телеграм-канал Mash.

Евгению было непросто пролезть в тонкую щель в земле под плитами, чтобы добраться до щенков. На спасение животных у него ушло около 30 минут.

— Сейчас щенки в полном порядке — их увезли на передержку, — добавили волонтеры из группы «Помощь животным «ДЖиМ».