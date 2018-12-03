Хитрость не спасла: приставы застали накопившую 100-тысячный долг по алиментам сибирячку в шкафу

СЕГОДНЯ 05:48 2018-12-03T05:48:41+03:00

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Судебные приставы Баганского района Новосибирской области нашли неплательщицу алиментов в шкафу — женщину ждет 80 часов обязательных работ.

— Лишенная родительских прав на двух несовершеннолетних детей женщина, по решению суда обязана выплачивать алименты на их содержание, но в последний год безответственная мать не платила алименты, накопив долг в 100 тысяч рублей. При этом, если раньше после беседы с приставом у женщины просыпалась совесть, и она начинала небольшими суммами выплачивать долги по алиментам, то в последнее время женщина просто перестала платить и стала игнорировать вызовы на прием к приставу, тогда женщину решили вызвать принудительно, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Приехав рано утром по адресу должницы, судебный пристав сразу заметил отчетливые женские следы на снегу, ведущие в дом, но встретивший на пороге дома сожитель, попытался убедить пристава, что женщины дома нет, заявив, что его жена пару минут назад уехала из дома. Тогда пристав спросил, кому тогда принадлежат следы на снегу по направлению к дому, и мужчина занервничал, но чтобы отвести подозрения все же предложил судебному приставу войти в дом, чтобы убедиться, что ее там нет.

— Внимательный пристав, при осмотре дома, заметил, что дверь шкафа неожиданно приоткрылась и сразу же закрылась обратно. При этом мужчина настаивал, что это скорее всего сквозняк, но по раздавшемуся из шкафа смеху стало понятно, что там и пряталась должница,- добавили в ведомстве.

Женщина была доставлена в районный отдел судебных приставов, где на нее составили протокол за неуплату средств на содержание детей, а суд назначил женщине 80 часов обязательных работ. В отделе приставов отметили, что, если она и дальше не будет платить алименты, ей грозит уже уголовная ответственность.