Собчак вступилась за задержанную в Новосибирске группу IC3PEAK

СЕГОДНЯ 19:12 2018-12-02T19:20:27+03:00

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Ксения Собчак выступила с поддержкой музыкальной группы IC3PEAK, лидера которой задержали на новосибирском вокзале. Полицейские искали у музыкантов наркотики, пока артисты были в отделении, их фанаты распивали песни прямо под окнами линейного отдела. Артистов в итоге отпустили, концерт состоялся, но с задержкой.

— Война с музыкой — я против! Сначала рэпер Хаски, теперь группа IC3PEAK. Очевидно же, что в стране коррупция и преступность искоренены, поэтому теперь МВД воюет с музыкантами?! Власть сама делает то, что не может сделать никакая оппозиция — она своими действиями радикализирует молодежь! Потом не надо удивляться тому, что митинги выходят молодые люди — в том числе, и потому, что не смогли сходить на концерты! — прокомментировала Ксения Собчак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/680390" frameborder="0"></iframe> Фанаты IC3PEAK поют под окнами полиции в Новосибирске.

Такой же позиции придерживается другая светская львица — Лена Ленина.

— Меня очень беспокоят последние цензурные тенденции, — сказала она «КП»-Новосибирск». — То у популярного исполнителя находят какие-то не такие слова в тексте и запрещают ему концерт. То в прическе маленькой девочки находят какой-то не такой цвет и устраивают из-за этого целый скандал.

Напомним, рэпер из Новосибирска Элджей сейчас также переживает не лучшие времена. Музыкант отменил концерт в Якутске и Махачкале из-за угроз.