«Волшебная карета» и «Сказочная крепость» обойдутся Новосибирску в 3,6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-02T13:17:26+03:00

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На «Витрине закупок Новосибирской области» выложен проект договора между муниципальным автономным учреждением культуры «Городская дирекция творческих программ» и фирмой ООО «Лед-Шоу парк», которая каждый год строит на набережной Новосибирска платный ледовый городок. Согласно документу, город готов заплатить 3,6 миллиона рублей за ледяные фигуры, которые должны появиться на площади Ленина до 20 декабря.

— Композиция «Волшебная карета» изо льда с подсветкой (10,0 м.- 2,5м х 3,5), композиция «Сказочная крепость». (14 м. х 4 м. х 3,5 м.), горка односторонняя двухскатная (6,3 м. х 3,5 м. х 35 м.), новогодний забор с девятью арками, театральными картинами и резным узором (88м.х2,2м.(3,5м.)), — описываются изделия в предмете договора.

Также в смете отдельно прописан форс-мажор.

— В случае отсутствия оптимальных погодных условий более 5-х дней, сроки и корректировка проекта согласовываются с Заказчиком и подписываются отдельным Дополнительным соглашением, — говорится в документе.

Оптимальными условиями для строительства ледяных фигур названа температура от минус 5 до минус 26 градусов.