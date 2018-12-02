2018-12-02T13:17:26+03:00
Общество

«Волшебная карета» и «Сказочная крепость» обойдутся Новосибирску в 3,6 миллионов рублей

Эти фигуры появятся на площади Ленина 20 декабря
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Ледяная горка появится на площади Ленина.Ледяная горка появится на площади Ленина.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

На «Витрине закупок Новосибирской области» выложен проект договора между муниципальным автономным учреждением культуры «Городская дирекция творческих программ» и фирмой ООО «Лед-Шоу парк», которая каждый год строит на набережной Новосибирска платный ледовый городок. Согласно документу, город готов заплатить 3,6 миллиона рублей за ледяные фигуры, которые должны появиться на площади Ленина до 20 декабря.

— Композиция «Волшебная карета» изо льда с подсветкой (10,0 м.- 2,5м х 3,5), композиция «Сказочная крепость». (14 м. х 4 м. х 3,5 м.), горка односторонняя двухскатная (6,3 м. х 3,5 м. х 35 м.), новогодний забор с девятью арками, театральными картинами и резным узором (88м.х2,2м.(3,5м.)), — описываются изделия в предмете договора.

Также в смете отдельно прописан форс-мажор.

— В случае отсутствия оптимальных погодных условий более 5-х дней, сроки и корректировка проекта согласовываются с Заказчиком и подписываются отдельным Дополнительным соглашением, — говорится в документе.

Оптимальными условиями для строительства ледяных фигур названа температура от минус 5 до минус 26 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собчак вступилась за задержанную в Новосибирске группу IC3PEAK
«Я очень напугалась»: из «Сан Сити» эвакуировали людей
Видео: лев Сэм из Новосибирского зоопарка пытается победить гравитацию
Дональд в овале: в Новосибирске Трамп помогает продавать похоронные таблички
«Они добиваются нашей ненависти»: украинский танцовщик, получивший российский паспорт, ответил хейтерам
«Не важно, какой у нее вкус»: Лена Ленина вступилась за девочку с голубыми волосами, выгнанную с уроков
Опасный трюк: сибиряк чуть не погиб, проверяя газовый баллон спичкой
Погода в Новосибирске на день: 2 декабря обещают мороз и гололед
«И не говорите, что это — безумие»: сову-путешественницу отправят на родину в тундру
По-прежнему — на свободе: коммунальщик, осужденный за гибель детей в Колывани, все еще не попал в колонию-поселение
Русская Барби отвергла мужчин, сидящих в соцсетях
Под Новосибирском женщина погибла в аварии с КАМАЗом
Следственный комитет возбудил дело по факту схода с рельсов вагонов на Транссибе
От Покрышкина до Коккинаки: российским аэропортам подобрали новые имена
Иуда тоже начинал с мелочей: священник рассказал, чем опасен тверк
Супер-вакансия в Новосибирске: 658 тысяч рублей за 8 часов работы
«Ура! Кондукторы будут лучше одеваться» — в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте
Опасный декабрь: чиновники рассылают экстренные письма о морозах