2018-12-02T12:57:34+03:00
Дом. Семья

Видео: лев Сэм из Новосибирского зоопарка пытается победить гравитацию

Зимние забавы короля зверей сняли в Новосибирском зоопарке
Виктория МИНАЕВА
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Лев Сэм, как и все кошки, неравнодушен к картону. Фото: Новосибирский зоопарк им. Р. Шило.Лев Сэм, как и все кошки, неравнодушен к картону. Фото: Новосибирский зоопарк им. Р. Шило.
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В Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило сняли ролик, как африканский лев Сэм развлекается зимой. Чтобы зверю не было скучно, сотрудники играют с ним, как с котенком. В качестве приманки — коробка, привязанная к веревке и опущенная в клетку. Коты славятся своей любовью к картону, Сэм оказался не исключением. На кадрах он будто пытается победить гравитацию, подпрыгивает за своей «добычей» почти под потолок клетки.

— Какие коты — такие и бантики, — шутят в соцсетях.

— Неправильно коробочка висит, в ней лежать надо, — подкалывают льва комментаторы.

— Коты - они и в Африке коты, играться любят все, — пишут пользователи.

А некоторые переживают, что африканский лев простынет и замерзнет в сибирском снеге. Ведь это так необычно видеть рыжую гриву на белоснежном фоне.

— Вопреки распространенному мнению львы не боятся холода. Подобно тигру лев вовсе не является тропическим животным, а приспособлен к обитанию во всех климатических зонах, — успокаивают в Новосибирском зоопарке. — Но в умеренных широтах он был некогда истреблен, сохранившись лишь в Африке и Индии. На всей территории России сравнительно недавно обитали пещерные львы, мало отличающиеся от львов современных.

Зимние забавы льва Сэма: как он реагирует на коробку.

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