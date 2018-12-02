Дональд в овале: в Новосибирске Трамп помогает продавать похоронные таблички

СЕГОДНЯ 08:46 2018-12-02T08:46:34+03:00

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В Новосибирске Дональд Трамп стал «лицом» рекламной кампании похоронных табличек. Вывеску с надписью «Таблички на памятник, которые не выцветают» можно увидеть в переходе метро «Красный проспект». На ней Дональд Трамп представлен в трех вариантах — черно-белом, цветном и с голубым задником. Портрет американского лидера подписан «Трам Дональд Дак, 14.06.1946 — 09.05.2018».

«С фото и без, овальные и прямоугольные, черно-белые, цветные, с голубым фоном», — гласит реклама.

В фотоателье М-Фото говорят, что разработали рекламу еще летом.

— Тогда сезон как раз был, многие меняют таблички на памятники, — рассказали «КП»-Новосибирск» в фотосалоне. — Сейчас уже почти не заказывают, зима все-таки...

Трамп не первый раз вдохновляет новосибирских маркетологов. Так, в конце 2016 года новосибирская фирма выпустила серию «президентского» угля с названием «Дональд Трамп». Тогда, казалось, у России и США с приходом нового президента потеплеют отношения. На упаковке угля была цитата Трама: «...если мы сможем сделать для нашей страны такую замечательную вещь, как поладить с Россией, это было бы потрясающе...».

В 2016 году новосибирская компания выпустила уголь "Дональд Трамп". Фото: фабрика "Жарики"

Доставалось внимание сибиряков и бывшему президенту Америки Бараку Обаме. Правда, все больше со знаком «минус». После санкций на магазинах появлялись таблички «Вход Бараку Обаме запрещен», а однажды по городу проехалась ассенизаторская машина с фотографией Барака.