«Не важно, какой у нее вкус»: Лена Ленина вступилась за девочку с голубыми волосами, выгнанную с уроков

СЕГОДНЯ 06:42 2018-12-02T06:42:37+03:00

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Лена Ленина вступилась за маленькую землячку, которую выгнали с уроков из-за экстравагантного цвета волос. 12-летняя девочка с разрешения мамы покрасила хвост голубым оттеночным шампунем, но это не понравилось учителям. Законно ли поступила школа, сейчас разбирается прокуратура. А в это время вся страна спорит: нормально ли девочкам-школьницам экспериментировать с цветом волос. Светская львица, известная своей любовью к экстравагантным прическам, в этом споре на стороне детей.

- Меня очень беспокоят последние цензурные тенденции. То у популярного исполнителя находят какие-то не такие слова в тексте и запрещают ему концерт. То в прическе маленькой девочки находят какой-то не такой цвет и устраивают из-за этого целый скандал, — сказала «КП»-Новосибирск» Лена Ленина. — Как будто бы родителям, учителям или полиции совсем делать нечего. Как будто в нашей стране больше нет преступников, убийц и негодяев. Что касается девочки, то не важно, какой у нее вкус, как она хочет выразиться эстетически, важнее всего то, насколько хорошо себя ведет, насколько она вежливая и старается хорошо учиться. А какой там у нее цвет волос, какая у нее прическа, не важно. Каждая из нас, женщин, проходила через разные этапы экспериментов со своей внешностью. Все хотят быть прекраснее, и каждая видит это по-своему. Так почему мы должны в самом зародыше душить, возможно, в будущем очень талантливого стилиста или дизайнера? Мне бы очень хотелось, чтобы взрослые перестали давить на детей и душить их робкие проявления будущей индивидуальности, а больше бы задумывались над решением действительно важных проблем в обществе.

Кстати, сама Ленина в школе тоже экспериментировала с волосами.

- Я с детства внимательно относилась к волосам. Помню одно утро 1 сентября, когда я мучительно долго делала укладку. Нужно было пристегнуть две заколочки так, чтобы получился симметрический объемчик с обеих сторон. И я так долго создавала это «бомбэ», что в итоге опоздала в школу, — рассказала писательница.