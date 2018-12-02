Опасный трюк: сибиряк чуть не погиб, проверяя газовый баллон спичкой

СЕГОДНЯ 06:30 2018-12-02T06:44:13+03:00

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Сотрудники Новосибирского МЧС просят не проверять газовые баллоны «народными» методами. Одна из таких проверок в городе Куйбышеве закончилась бедой. Мужчина, чтобы проверить герметичность баллона, поднес к нему зажженную спичку.

— Он сам пострадал и едва не сжег собственный дом, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пенсионер получил ожоги рук и лица, а в результате возникшей вспышки в доме обгорел потолок, к счастью, взрыва удалось избежать.

Спасатели напоминают, что баллоны могут взорваться, если нарушить условия их хранения или неправильно с ними обращаться.

Если вентиль баллона закрыт недостаточно хорошо, то газ будет выходить и заполнять помещение. Любая искра тогда может привести к пожару или взрыву. Так что эксперимент со спичкой — очень опасный.

Еще одна ошибка — занос баллона с мороза и быстрое его подключение к плите. Резкая смена температуры вызовет расширение газа и повышает риск утечки.

Проверить, есть ли утечка можно водно-мыльным раствором: надо развести в воде шампунь, стиральный порошок или мыло, хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и посмотреть: не появятся ли мыльные пузыри. Если пузыри есть, значит идет утечка и надо звонить по номеру 104. В это время в помещении нельзя зажигать спичек, курить, включать свет и электроприборы, окна лучше открыть на проветривание.