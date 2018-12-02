Погода в Новосибирске на день: 2 декабря обещают мороз и гололед

СЕГОДНЯ 06:08 2018-12-02T06:08:46+03:00

Ночью температура может опуститься до -30. Фото: Даба ДАБАЕВ

Какая будет погода в Новосибирске на день 2 декабря

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Синоптики рассказали, как будет погода в Новосибирске на день, 2 декабря ожидают похолодание и снег.

— В первой половине дня ожидается местами слабый снег. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -19, -21 С. На дорогах гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Ночью температура опустится до -23..-28 °С, местами до -33 °С. Начало следующей недели также отмечено морозами. 3 декабря — ночью ожидается небольшой снег,температура днем -15..-20 °С (по западу -9..-14 °С), ночью -20..-25 °С, при прояснениях до -30 °С.

Напомним, что о пришедших в город морозах чиновники письменно предупредили некоторые компании. Руководителям пришло письмо из Единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска:

«Обращаю ваше внимание на дальнейшее возможное понижение температуры воздуха ночью до -30, -33°С, в период с 2 декабря по 4 декабря», — говорится в рассылке.

Также в мэрии напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 051.