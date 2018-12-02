«И не говорите, что это — безумие»: сову-путешественницу отправят на родину в тундру

СЕГОДНЯ 05:54 2018-12-02T05:54:28+03:00

Новосибирские волонтеры собираются поставить полярную птицу на крыло, а потом отправить ее в родные края на север

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Новосибирский Центр реабилитации диких животных выхаживает необычного пациента. Белая полярная сова была найдена автомобилистом на трассе. Водитель заметил замерзшую птицу на обочине дороги. Сова была в снегу и из последних сил пыталась «убежать» от своего спасителя.

— Вероятнее всего, птица была сбита автомобилем, об этом говорит оставшийся с момента столкновения отек, сбитая рана на крыле и дезориентация в пространстве, — сообщает Центр реабилитации диких животных. — Не смотря на то, что птица не питалась около двух суток, она не истощена, но сильно обезвожена и имеются некоторые проблемы с ЖКТ, а также целое поселение эктопаразитов, разбегающихся в панике при обработке кожных покровов.

В Новосибирске полярная сова оказалась из-за пропитания. Когда в родной полярной тундре заканчивается еда, эти птицы перебираются южнее.

— Такие выбросы далеко за пределы зимовочного ареала играют с ними очень злую шутку, — считают волонтеры. — Они не успевают вернуться к себе в тундру до схода снегов и тут их настигают враги — другие пернатые хищники, такие, как орлы, вернувшиеся с южных зимовок, и филины.

Зоозащитники пытаются поставить птицу на крыло как можно быстрее, чтобы она сама сумела добраться до тундры. Если же не будут успевать, не исключают, что белоснежную птаху придется доставлять туда с помощью неравнодушных людей.

— И не говорите, что это — безумие. Мы знаем. Но лечение должно быть доведено до конца, а наши с вами усилия не должны пропасть даром в когтях филина, — объясняют свою позицию в Центре.