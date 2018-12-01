По-прежнему — на свободе: коммунальщик, осужденный за гибель детей в Колывани, все еще не попал в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-01T14:37:49+03:00

Двое виновников получили похожие приговоры. Но один из них находится в Следственном изоляторе, а другой — на свободе

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Новосибирский областной суд вновь рассмотрел дело о гибели детей в Колыванском районе. Изначально приговор двум коммунальщикам прозвучал еще в сентябре, но был обжалован.

30 декабря прошло новое заседание, и мнение суда не изменилось. Приговор директору МУП «Коммунальное хозяйство» Андрею Терентьеву — 3 года и 2 месяца колонии-поселения, мастеру участка Денису Титенко — 3 года колонии-поселения.

Адвокат Дмитрий Смышляев, который представлял интересы матери, потерявшей детей, рассказал Радио «Комсомольская правда», что воля суда до сих пор не исполнена. Терентьев, которого отправляли в СИЗО, по-прежнему там и находится. То есть пребывает в более дискомфортных условиях, но и срок наказания у него истекает вдвое быстрее. А Титенко — по-прежнему на свободе. То есть до сих пор не в колонии-поселении, куда должен явиться сам.

Напомним, прошлой зимой 11-летний Коля и 6-летний Костя провалились в яму с водой — дети могли не заметить ее из-за снега. Как позже выяснили следователи, канава была рукотворной. МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани чинило водопровод. Но яму закапывать не стали.

Яму разрыли осенью коммунальщики.

Людмила Кузьмина, потерявшая детей, сказала о приговоре: «Это не справедливо». Она обескуражена мягкостью наказания. А вот осужденный Денис Титенко, наоборот, жалуется на свою судьбу.

— Я не знаю, как жить будем. Жена до сих пор в истерике. Остаться с тремя несовершеннолетними детьми на руках… И платить надо за все на свете: и за учебу сына, и за садик, и вообще за содержание. Одной-то сейчас тяжело будет, — сказал он «КП»-Новосибирск».