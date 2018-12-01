2018-12-01T14:37:49+03:00
Происшествия

По-прежнему — на свободе: коммунальщик, осужденный за гибель детей в Колывани, все еще не попал в колонию-поселение

Двое виновников получили похожие приговоры. Но один из них находится в Следственном изоляторе, а другой — на свободе
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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11-летний Коля и 6-летний Костя провалились в яму, заполненную водой.11-летний Коля и 6-летний Костя провалились в яму, заполненную водой.
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Новосибирский областной суд вновь рассмотрел дело о гибели детей в Колыванском районе. Изначально приговор двум коммунальщикам прозвучал еще в сентябре, но был обжалован.

30 декабря прошло новое заседание, и мнение суда не изменилось. Приговор директору МУП «Коммунальное хозяйство» Андрею Терентьеву — 3 года и 2 месяца колонии-поселения, мастеру участка Денису Титенко — 3 года колонии-поселения.

Адвокат Дмитрий Смышляев, который представлял интересы матери, потерявшей детей, рассказал Радио «Комсомольская правда», что воля суда до сих пор не исполнена. Терентьев, которого отправляли в СИЗО, по-прежнему там и находится. То есть пребывает в более дискомфортных условиях, но и срок наказания у него истекает вдвое быстрее. А Титенко — по-прежнему на свободе. То есть до сих пор не в колонии-поселении, куда должен явиться сам.

Напомним, прошлой зимой 11-летний Коля и 6-летний Костя провалились в яму с водой — дети могли не заметить ее из-за снега. Как позже выяснили следователи, канава была рукотворной. МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани чинило водопровод. Но яму закапывать не стали.

Яму разрыли осенью коммунальщики.

Яму разрыли осенью коммунальщики.

Людмила Кузьмина, потерявшая детей, сказала о приговоре: «Это не справедливо». Она обескуражена мягкостью наказания. А вот осужденный Денис Титенко, наоборот, жалуется на свою судьбу.

— Я не знаю, как жить будем. Жена до сих пор в истерике. Остаться с тремя несовершеннолетними детьми на руках… И платить надо за все на свете: и за учебу сына, и за садик, и вообще за содержание. Одной-то сейчас тяжело будет, — сказал он «КП»-Новосибирск».

«Деньги не принципиальны, я просто хочу наказать» - мать, потерявшая детей из-за коммунальщиков, уменьшила сумму иска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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