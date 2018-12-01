Русская Барби отвергла мужчин, сидящих в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-01T14:32:54+03:00

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Юлия Кригер – сибирячка с кукольной внешностью – рассказала про мужчину мечты.

Началось с того, что в соцсетях она заявила «храню себя для арабского шейха». Но когда журналисты спросили Барби, как происходит это хранение, собеседница от своих слов открестилась. Сказала, что пошутила. Незнакомец написал ей, что хочет взять замуж, и девушка просто нашла способ вежливо отказать.

- Я не стала бы знакомиться в соцсетях. По моим понятиям это не серьезно. И тот мужчина, которого я себе представляю в моем идеальном воображении, он там не будет в принципе сидеть, - сказала Юля в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

«Мой мужчина при любых обстоятельствах сможет заработать деньги» - русская Барби ответила на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Девушка сказала, что для нее не важны ни внешность избранника, ни его материальное положение.

- Мужчина, который будет мне нравиться, он будет с такой энергетикой, что при любых обстоятельствах сможет заработать деньги, уверила девушка.

А вот у арабских шейхов, как раз, получается, нет шансов. Юля совершенно не допускает для себя союза с иностранцем.

Юлия Кригер – сибирячка с кукольной внешностью – рассказала про мужчину мечты.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ