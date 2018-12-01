Под Новосибирском женщина погибла в аварии с КАМАЗом
Жительница села Плотниково погибла в аварии. Трагедия произошла ранним утром на 26 километре автодороги «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий».
- 30-летняя женщина, следовавшая со стороны села Плотниково в сторону Новосибирска на автомобиле «Хонда Лого», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем КАМАЗ, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.
Травмы во время столкновения с грузовиком оказались роковыми. Женщина, которая управляла иномаркой, погибла на месте. Водители КАМАЗа не пострадал.
Сейчас полицейские пытаются выяснить, почему машина вылетела на встречную полосу.