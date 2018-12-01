Под Новосибирском женщина погибла в аварии с КАМАЗом

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-01T12:54:56+03:00

Трагедия на трассе «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий» произошла в 7 часов утра

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Жительница села Плотниково погибла в аварии. Трагедия произошла ранним утром на 26 километре автодороги «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий».

- 30-летняя женщина, следовавшая со стороны села Плотниково в сторону Новосибирска на автомобиле «Хонда Лого», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем КАМАЗ, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Травмы во время столкновения с грузовиком оказались роковыми. Женщина, которая управляла иномаркой, погибла на месте. Водители КАМАЗа не пострадал.

Сейчас полицейские пытаются выяснить, почему машина вылетела на встречную полосу.