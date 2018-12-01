Следственный комитет возбудил дело по факту схода с рельсов вагонов на Транссибе

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-01T12:30:12+03:00

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На железной дороге — ЧП. В Омской области перевернулись вагоны грузового поезда. По предварительным данным, состав вез груз Министерства обороны: мазут в цистернах, площадки с гаубицами...

— По предварительным данным, 1 декабря 2018 года в ночное время на перегоне «ст. Мангут — ст. Называевская» Омской области произошел сход с рельсов нескольких груженых вагонов грузового поезда. Часть вагонов опрокинулась. Жертв и пострадавших нет, — сообщает Следственный комитет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

— Восстановительные работы на перегоне, где в результате схода 35 вагонов грузового поезда 30 ноября в 21:27 мск был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть, продолжаются, — сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Железнодорожники предупреждают о задержке пассажирских поездов. Это касается рейсов №76 Москва — Нерюнгри, №118 Москва — Новокузнецк, №56 Москва — Красноярск, №96 Москва — Барнаул, №67 Абакан — Москва.

Некоторые поезда следуют через Новосибирск.

— Время задержки в пути составляет от 1,5 до 4 часов. На станциях по ходу следования организовано питание для пассажиров поездов №56, №96, №67, — говорят в пресс-службе Свердловской железной дороги. — Уточнить время прибытия поездов можно по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный).