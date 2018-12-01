От Покрышкина до Коккинаки: российским аэропортам подобрали новые имена

СЕГОДНЯ 11:17 2018-12-01T11:17:03+03:00

У новосибирского аэропорта появится еще одно имя. Фото: Влад КОМЯКОВ

Жители Новосибирска выступали против такой акции, но переименование, все-таки, состоится

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Новосибирский аэропорт теперь будет назван в честь Александра Покрышина. Название «Толмачево» тоже никуда не денется, но теперь к нему прибавится имя легендарного пилота.

Организаторы акции «Великие имена России» объявили, что голосование закончено: теперь аэровокзалы страны обретут новые названия — в честь заслуженных персон.

В Новосибирске «финалистами» голосования были Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Первому имени досталось 9% голосов, второму — 18%, а самым популярным именем оказалось имя Покрышкина — его предпочли почти три четверти голосовавших. Всего, по данным организаторов, в выборе нового имени для Толмачево участвовало 130 тысяч человек.

Итоги подведены и в других российских городах. В Горно-Алтайске аэропорту предстоит взять имя окруженного мистиков Николая Рериха. В Екатеринбурге пассажиры будут вспоминать имя сказочника Павла Бажова. А Казань увековечит имя народного поэта Габдуллы Тукая.

В Анадыре аэропорт получит имя писателя Юрия Рытхэу, в Анапе — дважды героя Советского Союза Владимира Коккинаки, а в Краснодаре — Екатерины II Великой.

Напомним, что новосибирцы выступали резко против акции. Во всяком случае, в эфире Радио «Комсомольская правда» большинство слушателей комментировало акцию крайне негативно. Также против нее выступил историк Константин Голодяев, который создал петицию против переименования.

«Овчинка выделки не стоит» - краевед Константин Голодяев о новом имени для аэропорта. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Это огромные вложения средств, начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах. У нас есть множество секторов, где эти деньги гораздо нужнее. Для сохранения памяти о наших, безусловно выдающихся земляках, есть множество других возможностей. Можно называть их именами новые строящиеся объекты, профильные учебные заведения», — написал он.

Результаты акции подробно разберем в очередном эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 3 декабря в 18.05 по местному времени (14.05 мск). Слушать можно на волне 98,3 FM в Новосибирске, либо онлайн на www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира.