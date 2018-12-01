Иуда тоже начинал с мелочей: священник рассказал, чем опасен тверк

СЕГОДНЯ 07:18 2018-12-01T07:18:28+03:00

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Тверк — это хорошо, или плохо? Любительницы сексуальных танцев и их противники ломают копья в споре. Против такой хореографии выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Девушек, которые исполняют тверк, он назвал профурсетками. А тех, кто учит танцу школьниц — педофилами. Сами же мастерицы современного искусства обижаются. Говорят: это же — просто танец. В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» мы решили выслушать мнение священника.

«Иуда тоже не сразу предал Христа» - православный священник рассказал, что думает о тверке. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Мое отношение, наверное, тоже — отрицательное. Потому что классическое искусство нас призывает к чему-то светлому, ведет вверх. Я не очень хорошо знаком с этой танцевальной культурой, но этот танец, на первый взгляд, призван вызывать у людей какие-то более инстинктивные желания. Но инстинктивные желания у нас и так развиты, зачем их обострять? Искусство призвано больше развивать нас, как человека духовного, душевного, а не как человека телесного, — сказал в эфире православный священник и видеоблогер Александр Митрофанов.

По мнению батюшки, тверк может перерасти и во что-то более опасное.

— Человек иногда делает вещи не очень хорошие, но не замечает этого: «Ну, все это делают, ничего плохого…» И они, возможно, искренне верят, что это безобидно. Но с мелочей начинается все. Иуда, когда предал Христа, он не сразу предал. Он начал потихонечку воровать из казны. А потом решил: «что я все — по мелочи?» Поэтому, чтобы в конце своей жизни не совершить какой-то нехороший шаг большой, надо избегать и нехороших шажков маленьких, — порекомендовал священник.

Подробнее — в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».