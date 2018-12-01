Супер-вакансия в Новосибирске: 658 тысяч рублей за 8 часов работы

СЕГОДНЯ 06:40 2018-12-01T06:40:13+03:00

На сайте Госзакупок появилась информация о зарплате дирижера в театре оперы и балета

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658 736 рублей — столько может получить дирижер, отработав три представления в новосибирском театре оперы и балета. Во всяком случае, такова начальница цена контракта, выложенного на сайте Госзакупок.

«Оказание услуг в качестве дирижера в спектаклях «Любовный напиток», «Бал-маскарад» и гала-концерте Анны Жаровой» — так описан объект закупки.

Известно, что постановки покажут зрителям 4, 9 и 11 декабря. Согласно афише театра, «Любовный напиток» продлится 2 часа 25 минут, «Бал-маскарад» — 3 часа 10 минут, а Анна Жарова будет радовать зрителей 2 часа и 30 минут.

Впрочем, новосибирцам, стоящим на бирже труда, не стоит спешно искать фрак и бежать с трудовой книжкой в оперный. Закупка предполагает единственного поставщика. На сайте театра в качестве дирижера указан Дмитрий Юровский — 39-летний представитель большой музыкальной династии.

Юровский стал главным дирижером новосибирского государственного театра еще в 2015 году, но закон обязывает оплачивать взмахи его палочки именно через процедуру госзакупок. Позади у Дмитрия Михайловича и его близких эмиграция в Германию. А также — насыщенная творческая биография: дирижер выступал с Оркестром Мюнхенского радио, оркестрами Национального театра Рима, с Дрезденским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Португалии, а также в Михайловском театре и Новой израильской опере.