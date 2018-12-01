«Ура! Кондукторы будут лучше одеваться» — в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-01T06:28:41+03:00

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С 1 декабря резко упала температура, но зато поднялись цены на проезд. Теперь рейс в автобусе и в метро будет стоить пассажиру 22 рубля, а в трамваях и троллейбусах предстоит платить по 21 рублю.

В интернете это — одна из самых обсуждаемых тем. Вот — примеры комментариев, которыми обмениваются пассажиры.

«Я езжу утром в такой давке, что кондуктор не всегда доходит до меня, и мне хорошо».

«Ура! Кондукторы будут лучше одеваться. Наконец-то! Искренне переживал за них».

«Вот через пару лет вспомните мои слова, что как была, так и останется одна и та же техника, те же развалившиеся трамваи и тралики».

Наряду с саркастичными комментариями есть и откровенно грубые.

Цены растут не только в Новосибирске. Например, в Мурманске поездка в автобусе может подорожать с 28 до 32 рублей — таковы планы властей на январь. В Барнауле рейс в автобусе поднимется с 20 до 23 рублей, а в трамваях и троллейбусах — с 19 до 21 рубля. Вырастут цены и во многих других городах.

Впрочем, новосибирцев возмущают не только цены, но и качество услуги. Горожане недовольны, что стоимость растет, а транспорт в городе работает плохо. При этом техника изношена.